Strategic Environmental, Energy Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Strategic Environmental & Energy-Aktie betrachten wir sowohl den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 83,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf der anderen Seite ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Strategic Environmental & Energy-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Bezüglich des Sentiments und Buzz wird die langfristige Kommunikation im Netz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen jedoch nur eine übliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergab, dass der aktuelle Kurs der Strategic Environmental & Energy-Aktie von 0,06 USD mit -40 Prozent Entfernung vom GD200 von 0,1 USD ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 von 0,06 USD zeigt jedoch einen Abstand von 0 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist die Strategic Environmental & Energy-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,12 %. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.