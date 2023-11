Strategic Environmental, Energy Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Für die Aktie von Strategic Environmental & Energy liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Strategic Environmental & Energy.

Ein weiterer Faktor zur Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität der Aktie von Strategic Environmental & Energy zeigt eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in letzter Zeit kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier ein "Neutral"-Wert für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividende weist Strategic Environmental & Energy derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -5,27 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse der Strategic Environmental & Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -64,29 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um 16,67 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse ein eher neutrales bis schlechtes Rating für die Aktie von Strategic Environmental & Energy.