Cofco Tunhe Sugar Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Anleger-Stimmung bei Cofco Sugar in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigen die Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Allerdings dominierten in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt. Die Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 2 schlechte und 6 gute Signale zeigten. Dies führt zu einer "guten" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt.

Ein weiteres Signal, das in der technischen Analyse verwendet wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI für Cofco Sugar liegt bei 54, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 60,65 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutrale" Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Cofco Sugar-Aktie ein Durchschnitt von 8,27 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 8,2 CNH, was einer Abweichung von -0,85 Prozent entspricht und somit zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt führt zu einer "neutralen" Einschätzung, da der letzte Schlusskurs (8,44 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Cofco Sugar mit einer Rendite von 23,15 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") um mehr als 34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,65 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnete, liegt Cofco Sugar mit 33,8 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "guten" Rating in dieser Kategorie.