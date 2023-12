Strategic Environmental, Energy Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Strategic Environmental & Energy herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 54,55, was auch auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier von Strategic Environmental & Energy daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Strategic Environmental & Energy verläuft derzeit bei 0,14 USD. Der Aktienkurs liegt bei 0,05 USD, was einen Abstand von -64,29 Prozent bedeutet und daher die Einstufung "Schlecht" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,05 USD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach ebenfalls "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte festgestellt werden, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Strategic Environmental & Energy in diesem Bereich die Einstufung: "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, und auch die Themen rund um den Wert waren vorwiegend negativ. Auf dieser Basis ergibt sich daher insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.