Strategic Elements Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Diskussionen rund um Strategic Elements auf den sozialen Medien zeigen ein positives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Kommentare geäußert. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Strategic Elements wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein anderes Bild. Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Strategic Elements derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,1 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,08 AUD) um -20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,08 AUD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigen ebenfalls negative Signale. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls auf einem niedrigen Niveau. Daher erhält Strategic Elements für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Strategic Elements-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis erhalten ein "Neutral"-Rating. Damit erhält Strategic Elements eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.