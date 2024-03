Strategic Elements Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Strategic Elements-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 AUD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,068 AUD weicht somit um -15 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,07 AUD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,86 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Strategic Elements über einen längeren Zeitraum eher schwach sind. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine "Schlecht"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Strategic Elements überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Strategic Elements-Aktie ergibt einen Wert von 56,25 für den RSI7 (sieben Tage) und 46,27 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher neutrale Bewertung für die Strategic Elements-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength-Index.