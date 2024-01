Strategic Education Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Strategic Education heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 51,9 Punkten, was darauf hinweist, dass Strategic Education weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 42,91). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Strategic Education-Wertpapier damit als "Neutral" eingestuft.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation können mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Strategic Education hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung bekommt. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität im Hinblick auf Strategic Education gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher bekommt die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Strategic Education liegt mit einem Wert von 31,42 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Diversifizierte Verbraucherdienste". Dieser Wert liegt aktuell 37 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV der Branche. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Mit einer Dividende von 2,64 % liegt Strategic Education im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Diversifizierte Verbraucherdienste" (2,74 %) nur leicht darunter. Die Differenz beträgt 0,1 Prozentpunkte, was eine Einstufung als "Neutral" rechtfertigt.