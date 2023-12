Strategic Education Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Strategic Education gilt im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich diversifizierte Verbraucherdienste als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 31,42, während das Branchen-KGV bei 48,58 liegt, was einem Unterschied von 35 Prozent entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Strategic Education-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 80,65 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 91,56 USD weicht somit um +13,53 Prozent ab, was aus technischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 86,46 USD über dem letzten Schlusskurs (+5,9 Prozent) und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Simple Moving Average (SMA)-Analyse als positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 30,13 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 37, was ebenfalls auf ein neutrales Signal hindeutet. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen, die die Anleger interessieren. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die die Anleger ansprechen, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Aktie von Strategic Education auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Gut" bewertet.