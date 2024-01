Strategic Education Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Dividendenrendite der Strategic Education-Aktie beträgt 2,64 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion neutral bewertet. Die Dividende wird in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs berechnet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Strategic Education-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 86,97 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI gibt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Zyklische Konsumgüter" hat die Strategic Education-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,13 Prozent erzielt, was 7,33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 35,57 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 17,44 Prozent darunter. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Analysten haben die Aktie der Strategic Education in den letzten zwölf Monaten mit einer Einstufung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht bewertet. Daher wird die langfristige Einstufung als "Gut" angesehen. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 97,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 8,17 Prozent bedeutet. Basierend auf der Bewertung von Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt.