Strategic Education Aktie: Nächster Hammer kommt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Strategic Education liegt das aktuelle KGV bei 31, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste", die durchschnittlich ein KGV von 48 haben, darauf hindeutet, dass Strategic Education fundamental unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Strategic Education einmal als "Gut" und einmal als "Neutral" bewertet, während sie keine "Schlecht"-Bewertung abgegeben haben. Langfristig erhält das Unternehmen daher institutionalisierterseits die Bewertung "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten anhand des aktuellen Kurses von 92,37 USD eine Entwicklung von 5,55 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 97,5 USD. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen in der Regel positiv gegenüber Strategic Education gestimmt waren. Es gab acht positive und ein negatives Stimmungsbild. Vier Tage zeigten keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Strategic Education daher eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für Strategic Education bei 2,08, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 34, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Strategic Education in allen Kategorien eine positive Bewertung.