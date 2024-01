Strategic Education Aktie: Gigantischer Hammer!

Strategic Education verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 2,64 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Aktienkurs von Strategic Education hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 18,13 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste", die eine Rendite von 36,59 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Strategic Education mit 18,46 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Strategic Education eher neutral diskutiert, wobei an insgesamt sieben Tagen eine neutrale Einstellung der Anleger vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger jedoch überwiegend an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Analysten haben die Aktie von Strategic Education in den letzten zwölf Monaten mit einer Bewertung von 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" versehen, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 97,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 7,54 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen Bewertungen der Analysten erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".