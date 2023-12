Strategic Acquisitions Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Carlyle Group":

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während 70 bis 100 als „überkauft“ gelten und dazwischen als neutral. Der RSI der Strategic Acquisitions liegt bei 50, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 50 eine "Neutral"-Einschätzung an. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Strategic Acquisitions derzeit bei 0,36 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,313 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -13,06 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, welcher bei 0,31 USD liegt, ergibt sich eine Differenz von +0,97 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Die Gesamtbewertung auf Basis beider Zeiträume lautet somit ebenfalls "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Strategic Acquisitions keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz zeigen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie hier ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Strategic Acquisitions in Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.