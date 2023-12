Strategem Capital Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Strategem Capital-Aktie beträgt 18, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,63, was bedeutet, dass die Aktie auf dieser Grundlage weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie für den 25-Tage-RSI mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung für Strategem Capital.

Die Dividendenrendite von Strategem Capital liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,67 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie aufgrund ihrer Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Strategem Capital in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -60 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche, die im Durchschnitt um 5,16 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,49 Prozent hatte, lag Strategem Capital 66,49 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Strategem Capital wird als "Neutral" bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Strategem Capital beschäftigt hat. Zusammenfassend ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".