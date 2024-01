Strategem Capital Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die kanadische Investmentfirma Strategem Capital schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite aus. Mit 0 % liegt sie 6,51 Prozentpunkte unter dem üblichen Wert von 6,51 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die technische Analyse des aktuellen Aktienkurses zeigt, dass dieser mit 0,5 CAD um -30,56 Prozent vom GD200 (0,72 CAD) entfernt ist. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der Kurs des GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 0,46 CAD, was einem Abstand von +8,7 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Strategem Capital-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist die Aktie von Strategem Capital eine Rendite von -45,56 Prozent auf, was mehr als 56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 9 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Strategem Capital mit 54,55 Prozent deutlich darunter liegt. Insgesamt führt die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Strategem Capital festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Strategem Capital daher in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.