Strategem Capital Aktie: Einfach nur Spitze!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Strategem Capital weist derzeit ein KGV von 0 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" durchschnittlich ein KGV von 8,6 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Strategem Capital daher unterbewertet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Strategem Capital im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine um 6,61 Prozentpunkte niedrigere Dividende aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Aktienkurs von Strategem Capital zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" eine Rendite von -45,56 Prozent, was über 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,06 Prozent wird deutlich verfehlt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Strategem Capital liegt bei 16,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 16, was ebenfalls als überverkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält Strategem Capital daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".