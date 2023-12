Strategem Capital Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Aktienkurs von Strategem Capital hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -65,36 Prozent darstellt. Im Durchschnitt sind die Aktien dieser Branche um 5,36 Prozent gestiegen. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,66 Prozent hatte, lag die Performance von Strategem Capital um 66,66 Prozent darunter. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Strategem Capital bei 0,11 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 81,47 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

In den sozialen Medien wurden die vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen von Strategem Capital durch private Anleger abgegeben. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Aktie bei 0,74 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,49 CAD deutlich darunter liegt (-33,78 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Strategem Capital eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,47 CAD, was nah am letzten Schlusskurs von 0,49 CAD liegt (+4,26 Prozent). Daher erhält das Unternehmen auf dieser Grundlage ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend wird Strategem Capital aufgrund seiner Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche und des Sektors, seiner fundamentalen Bewertung und der Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.