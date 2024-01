Stratec Biomedical Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI für Stratec auf 7- und 25-Tage-Basis, so ergibt sich ein aktueller 7-Tage-RSI von 91,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Stratec-Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der 25-Tage-RSI hingegen weist darauf hin, dass Stratec weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Stratec damit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Stratec derzeit eine Dividendenrendite von 2,26 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,75 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, wodurch sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Stratec veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments für Stratec.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Stratec derzeit bei 50,92 EUR, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 40,5 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20,46 % aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 42,34 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal für die Stratec-Aktie führt. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Stratec.