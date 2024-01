Stratec Biomedical Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen eine positive Stimmung, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Stratec. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite von Stratec liegt bei 2,26 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör um 3,75 Prozentpunkte niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Aus charttechnischer Sicht erhielt die Stratec-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 40,7 EUR lag, was einem Unterschied von -19,37 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 50,48 EUR entspricht. Auch im Rahmen der 50-Tage-Durchschnittsanalyse erhielt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um -2,98 Prozent unter dem Durchschnitt lag.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Stratec-Aktie bei 43,24 liegt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" um 61 Prozent niedriger ist. Diese Unterbewertung führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.