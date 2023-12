Stratec Biomedical Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Stratec zeigt anhand des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 liegt bei 54,29 EUR, während der Aktienkurs bei 39,5 EUR liegt, was einer Abweichung von -27,24 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 42,09 EUR in den letzten 50 Tagen weist auf eine Abweichung von -6,15 Prozent hin, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung für Stratec. Der RSI7 liegt bei 50,96 Punkten und der RSI25 bei 64,96 Punkten, was auf weder überkauft noch überverkauft hindeutet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Stratec diskutiert, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 39,46, was 60 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".