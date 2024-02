Stratec Biomedical Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

Der Aktienkurs von Stratec wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor als negativ bewertet. Mit einer Rendite von -46,52 Prozent liegt Stratec mehr als 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die eine mittlere Rendite von -12,5 Prozent erzielt, liegt Stratec mit 34,02 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Stratec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 49,98 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 42,3 EUR weicht somit um -15,37 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (41,42 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,12 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Stratec-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Stratec festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Stratec auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Aspekten wird Stratec im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,24 liegt die Aktie 61 Prozent unter dem Branchen-KGV von 109,89. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.