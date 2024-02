Stratec Biomedical Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Stratec ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 43,24 ist Stratec deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 109,84, was einen Abstand von 61 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Stratec eine Dividendenrendite von 2,26 % aus, was 3,76 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,03 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Vergleicht man den Aktienkurs von Stratec mit anderen Unternehmen aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, so ergibt sich eine Performance von -46,52 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Branchendurchschnitt ist ein Rückgang von -13,11 Prozent zu verzeichnen, was eine Underperformance von -33,41 Prozent für Stratec bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -12,73 Prozent verzeichnete, lag Stratec 33,79 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse und betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Der RSI von Stratec liegt bei 27,87, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 59,51 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".