Stratec Biomedical Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Scottish & Southern Energy":

Die Dividende von Stratec hat derzeit ein Verhältnis zum Aktienkurs von 2, was eine negative Differenz von -3,77 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Unternehmen im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat Stratec von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Stratec mit -46,52 Prozent um mehr als 39 Prozent darunter. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,7 Prozent, wobei Stratec mit 38,82 Prozent deutlich darunter liegt. Diese negative Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Stratec liegt bei 55,28, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und resultiert somit in einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Fundamental betrachtet ist Stratec im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,24 gehandelt, was einem Abstand von 58 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 103,52 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält Stratec daher eine "Gut"-Empfehlung.