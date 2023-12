Stratec Biomedical Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Der Aktienkurs von Stratec hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,97 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt um -10,01 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -40,97 Prozent für Stratec entspricht. Der Sektor "Gesundheitspflege" verzeichnete eine mittlere Rendite von -11,32 Prozent im letzten Jahr, und Stratec lag 39,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stratec-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 52,83 EUR. Der letzte Schlusskurs von 43 EUR liegt damit deutlich darunter (Unterschied -18,61 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 41,76 EUR, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+2,97 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Stratec-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Stratec im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 2,22 % aus, was 3,81 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 6,03 % darstellt. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".

Für die Einschätzung des Sentiments und Buzz hat die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle gespielt. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Stratec.