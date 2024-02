Stratec Biomedical Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Stratec in den sozialen Medien neutral. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über Stratec diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Die Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer Indikator zur Beurteilung von Wertpapieren ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI von Stratec liegt derzeit bei 17,74 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Stratec eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Stratec in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -35,12 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche erzielt. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance sogar 34,01 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat trübte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant geändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Stratec-Aktie ein "Schlecht"-Rating aufgrund dieser Analyse.