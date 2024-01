Stratec Biomedical Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Stratec war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, was sich auch in den Diskussionen und Interaktionen der Anleger in den sozialen Medien widerspiegelte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Stratec gegeben hat. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen, was zu dieser Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Stratec-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -20,63 Prozent auf. Dies entspricht einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stratec mit einem Wert von 43,24 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Das Branchen-KGV liegt bei 107,83, was einen Abstand von 60 Prozent ergibt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Insgesamt erhält Stratec auf der Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und der fundamentalen Analyse überwiegend "Gut"- und "Neutral"-Bewertungen, was auf ein insgesamt positives Bild der Aktie hindeutet.