Stratec Biomedical Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die technische Analyse der Stratec-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 49,03 EUR. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 44,4 EUR ist dies ein deutlicher Unterschied von -9,44 Prozent, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Eine Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt hingegen einen gleitenden Durchschnitt von 41,97 EUR, was zu einer positiven Differenz von +5,79 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie.

Im Branchenvergleich zur "Gesundheitspflege"-Sektorperformance zeigt sich, dass die Stratec-Aktie mit einer Rendite von -46,52 Prozent mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche ist die Rendite mit -11,29 Prozent um 35,23 Prozent niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenpolitik von Stratec wird ebenfalls negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -3,73 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Stratec-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, der Dividendenpolitik und des Sentiments und Buzz.