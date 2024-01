Stratec Biomedical Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für die Stratec-Aktie liegt der RSI bei 85,22, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 45,04, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Stratec-Aktie bei 41,5 EUR liegt, was einer Entfernung von -19,71 Prozent vom GD200 (51,69 EUR) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 42,78 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -2,99 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Stratec-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral" für dieses Kriterium.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Stratec-Aktie bei 2,26 Prozent, was 3,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.