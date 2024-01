Stratec Biomedical Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

Die technische Analyse der Stratec-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 50,92 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 40,5 EUR gehandelt wird, was einem Abstand von -20,46 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 42,34 EUR, was einer Differenz von -4,35 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 43,24, was 60 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 108. Dies deutet darauf hin, dass die Stratec-Aktie unterbewertet ist und daher auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass die Dividendenrendite von Stratec bei 2,26 % liegt, was einen geringeren Ertrag von 3,75 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör-Branche bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Sentiment und der Buzz rund um Stratec zeigen eine positive Veränderung in den letzten Wochen. Dies deutet darauf hin, dass in den sozialen Medien eine positive Stimmung gegenüber dem Unternehmen herrscht, was zu einer Bewertung als "Gut" in diesem Kriterium führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Stratec daher eine Bewertung als "Gut" in diesem Bereich.