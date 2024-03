Stratec Biomedical Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

In den letzten zwei Wochen wurde die Stratec-Aktie von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 41,53 und liegt damit 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) von 99. Im Vergleich dazu ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet, was zu einer Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit 2. Dies führt zu einer negativen Differenz von -5,08 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Daher erhält Stratec für diese Dividendenpolitik eine Bewertung von "Schlecht" von unseren Analysten.

Um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) ergibt. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt dieser momentan bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Stratec-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 55,9), was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Stratec daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.