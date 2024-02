Stratec Biomedical Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

Die technische Analyse der Stratec-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 50,18 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 41,95 EUR liegt und somit einen Abstand von -16,4 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 41,58 EUR, was einer Differenz von +0,89 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung der Stratec-Aktie. Der RSI7 liegt bei 32,53, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 54,84 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage bei Stratec beobachtet werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt jedoch weder eine Zunahme noch eine Abnahme, wodurch die Gesamtbewertung auf dieser Stufe ebenfalls "Gut" lautet.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Stratec-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -46,52 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Stratec damit 34,31 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -12,37 Prozent, wobei Stratec aktuell 34,15 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.