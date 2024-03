Stratec Biomedical Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse der Stratec-Aktie zeigt, dass sich das Unternehmen in einer neutralen Phase befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 47,55 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 43,2 EUR liegt, was einer Abweichung von -9,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 42,78 EUR, nahe dem letzten Schlusskurs von 43,2 EUR, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Stratec auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor liegt die Rendite der Stratec-Aktie bei -46,52 Prozent, was mehr als 38 Prozent unterdurchschnittlich ist. Auch im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt Stratec mit 34,73 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stratec liegt bei 43, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 100,87 deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Stratec daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Stratec neutral diskutiert, wobei positive Themen an zwei Tagen und negative Themen an drei Tagen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch überwiegend positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt erhält Stratec somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.