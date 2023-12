Stratec Biomedical Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von Stratec wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 39,46 bewertet. Dies ist 60 Prozent niedriger als der Durchschnitt in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (99,74), was auf eine Unterbewertung hinweist und aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft wird.

Außerdem zeigt das Anleger-Sentiment positive Meinungen zu Stratec in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Aktie hat jedoch im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,97 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor eine Unterperformance bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Aktienkurses als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Stratec mit 2,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,18 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.