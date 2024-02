Stratec Biomedical Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Aktienanalyse von Stratec zeigt, dass das Unternehmen unter dem Branchendurchschnitt liegt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrifft. Mit einem aktuellen KGV von 43,24 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 99,28 wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkursperformance liegt Stratec mit einer Rendite von -46,52 Prozent deutlich unter dem durchschnittlichen Jahresergebnis von -12,02 Prozent in der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Stratec bei 48,68 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 44 EUR notiert. Dies resultiert in einer Abweichung von -9,61 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 42,41 EUR, was einer Differenz von +3,75 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis beider Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Stratec in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie nicht wesentlich mehr oder weniger im Fokus der Anleger steht als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.