Stratec Biomedical Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Stratec jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Stratec gemessen. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Stratec von 44,15 EUR eine Entfernung von -15,7 Prozent vom GD200 (52,37 EUR) auf, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 42,19 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +4,65 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Stratec-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Stratec auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,22 % aus, was 3,82 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 6,04 % in der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Stratec im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,52 Prozent erzielt, was 36,11 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,41 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -7,3 Prozent, und Stratec liegt aktuell 36,22 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.