Stratec Biomedical Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

In den letzten vier Wochen wurden bei Stratec wesentliche Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch weder erhöht noch verringert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Stratec-Aktie bei 43,24 liegt, was eine Unterbewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" signalisiert. Aus dieser Perspektive wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnittskurs der Stratec-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 50,48 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 40,7 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 41,95 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Stratec daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Stratec-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (57) als auch der RSI der letzten 25 Tage (49,82) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren ein "Neutral"-Rating für die Stratec-Aktie.