Stratec Biomedical Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Stratec in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung gibt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie weist darauf hin, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Stratec in etwa normalem Maß diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Stratec-Aktie neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Stratec-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,68 und ein Wert für den RSI25 von 35,42, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators lautet daher "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Stratec-Aktie bei -46,52 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Für die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate -12,02 Prozent, wobei Stratec mit einer Rendite von -46,52 Prozent auch hier deutlich schlechter abschneidet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Stratec derzeit bei 48,68 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 44 EUR aus dem Handel ging, was einem Abstand von -9,61 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 42,41 EUR, was einer Differenz von +3,75 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".