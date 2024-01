Stratec Biomedical Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. Kürzlich war die Aktie von Stratec Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Stratec mit einer Ausschüttung von 2,22 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (6,01 %) niedriger. Dies führt zu einer negativen Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Stratec-Aktie als überverkauft betrachtet wird, was wiederum zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 weist auf eine neutrale Situation hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -13,21 Prozent aufweist, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt dagegen zu einer positiven Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als gut bewertet wird, die Dividende jedoch schlecht und die technische Analyse gemischt ausfällt.