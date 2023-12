Stratec Biomedical Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. In den letzten 7 Tagen liegt der RSI von Stratec bei 12,61 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 61,62, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stratec einen Wert von 39,46 auf, was 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Stratec eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende weist Stratec im Vergleich zur Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 2,22 % auf, was 3,81 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt der Branche ist. Dies führt zur Einstufung "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stratec-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 52,83 EUR liegt, was 18,61 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 43 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 41,76 EUR, was zu einem ähnlichen Schlusskurs von +2,97 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung für Stratec ergibt.

Insgesamt erhält Stratec somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene, eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende und unterschiedliche Bewertungen basierend auf der technischen Analyse.