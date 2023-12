Stratasys Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stratasys-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation an, sowohl auf 7-Tage-Basis (Wert: 27) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 28,91). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie nach RSI-Kriterien.

Die Stimmung und das öffentliche Interesse an Stratasys haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bezogen auf fundamentale Kriterien weist die Stratasys-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 195,86 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 46,32 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich hat die Stratasys-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,24 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -13,52 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorrendite von 4,58 Prozent liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 20,82 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Zusammenfassend ergibt sich also für die Stratasys-Aktie eine "Gut"-Bewertung nach RSI- und Diskussionsstärke-Kriterien, während fundamentale und Branchenvergleiche zu einer "Schlecht"-Bewertung führen.