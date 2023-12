Stratasys Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Stratasys als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Stratasys-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 26,82, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,88, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Schlecht"-Wert für Stratasys.

Auch die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt ein gemischtes Bild. Während die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stratasys mit einem Wert von 195,86 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 45,77 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung um 328 Prozent und einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Aktie von Stratasys, mit Einstufungen von "Neutral" bis "Schlecht" in verschiedenen Bereichen.