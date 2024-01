Stratasys Aktie: So kann es nicht weitergehen!

In den letzten Wochen wurde bei Stratasys keine signifikante Veränderung in der Stimmung und im Buzz festgestellt. Da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien zu erkennen waren, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, weshalb die Diskussion als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Stratasys beträgt 0 Prozent, was 16,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird durch das Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs bestimmt.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Stratasys als überbewertet angesehen, da das KGV mit 195,86 insgesamt 525 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte". Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Stratasys aktuell bei 14,4 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 13,89 USD aus dem Handel, was einem Abstand von -3,54 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 11,87 USD angenommen, was einer aktuellen Differenz von +17,02 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Basierend auf beiden Zeiträumen erhält die Stratasys-Aktie daher insgesamt die Bewertung "Gut".