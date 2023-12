Stratasys Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Stratasys-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 195,86 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 47,1 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Informationstechnologie" hat die Stratasys-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -16,24 Prozent erzielt, was 16,18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -4,49 Prozent, und Stratasys liegt aktuell 11,75 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Stimmungsbild konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung bei Stratasys festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird anhand der Reaktionen in den sozialen Medien bewertet, und da hier keine Auffälligkeiten registriert wurden, erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Stratasys daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Stratasys-Aktie ein neutrales Rating hat. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 21,72, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 32,76 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt deutet die Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien, des Branchenvergleichs, des Sentiments und Buzz sowie des Relative Strength-Index darauf hin, dass die Stratasys-Aktie derzeit keine attraktive Anlageoption darstellt.