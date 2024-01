Stratasys Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Hera":

Die technische Analyse der Stratasys-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 14,39 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 13,9 USD zeigt einen Unterschied von -3,41 Prozent und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 12,09 USD, wobei der letzte Schlusskurs um +14,97 Prozent über diesem Wert liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Stratasys für die einfache Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 195,86 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 31,31 liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da sie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Tagen als neutral, weder positiv noch negativ geprägt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Stratasys daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich erzielte Stratasys in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 20,4 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche eine Underperformance von -2287,17 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 1359,79 Prozent unter dem Durchschnittswert von 1380,19 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält Stratasys ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.