Die Strata Skin Sciences-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die jüngsten Analysen von Strata Skin Sciences zeigen, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt. Dies bedeutet eine negative Abweichung von -90,94 Prozent zum Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der darauf hindeutet, dass Strata Skin Sciences derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 0,7 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,52 USD) um -25,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,55 USD zeigt eine Abweichung von -5,45 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die Diskussionen in sozialen Medien geben ein positives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um Strata Skin Sciences wider. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, besonders in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Strata Skin Sciences im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,01 Prozent erzielt, was 32,5 Prozent unter dem Durchschnitt im Bereich "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 4,39 Prozent, wobei Strata Skin Sciences aktuell 43,41 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.