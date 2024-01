Strata Skin Sciences Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Bei einer Dividende von 0 % liegt die Ausschüttung von Strata Skin Sciences im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (89,56 %) deutlich niedriger, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Strata Skin Sciences von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität geführt, während die Rate der Stimmungsänderung negativ war, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine positive Bewertung als "Gut". Insgesamt wird die Strata Skin Sciences-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.