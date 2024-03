Strata Skin Sciences Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Aktie von Strata Skin Sciences wurde in den letzten Monaten auf verschiedene Weise bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz wurde als durchschnittlich eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies, was zu einer neutralen Bewertung führte. Der Aktienkurs von Strata Skin Sciences schnitt im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche schlecht ab, mit einer Rendite von -39,01 Prozent im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 5,92 Prozent. In Bezug auf die technische Analyse erhielt die Aktie sowohl eine schlechte als auch eine neutrale Bewertung, basierend auf den trendfolgenden Indikatoren. Darüber hinaus wurde die Dividendenrendite des Unternehmens als schlecht bewertet, da sie bei 0 % liegt, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 92,27 Prozent. Insgesamt erhielt Strata Skin Sciences daher neutrale bis schlechte Bewertungen in verschiedenen Kategorien und hat sich im Vergleich zur Branche unterdurchschnittlich entwickelt.

