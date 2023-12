Strata Skin Sciences Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der öffentlichen Diskussion über Strata Skin Sciences in den sozialen Medien. Es gab weder einen übermäßig positiven noch negativen Trend. Daher hat die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Anzahl der Beiträge in Bezug auf die Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Es wurde deutlich weniger über Strata Skin Sciences diskutiert als normal, und es ist ein rückläufiges Interesse zu verzeichnen. Daher hat das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating erhalten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Strata Skin Sciences bei -39,01 Prozent, was mehr als 47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -17,91 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Strata Skin Sciences mit 21,11 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung hat das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhalten.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Strata Skin Sciences 88,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 88 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein unrentables Investment eingestuft und hat von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Strata Skin Sciences bei 0,56 USD und damit 29,11 Prozent unter dem GD200 (0,79 USD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,5 USD auf. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +12 Prozent beträgt. Alles in allem wird der Kurs der Strata Skin Sciences-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.