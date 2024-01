Strata Skin Sciences Aktie: Was passiert jetzt?

Der Aktienkurs von Strata Skin Sciences verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,01 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche durchschnittlich um 35,3 Prozent, was einer Underperformance von -74,31 Prozent für Strata Skin Sciences entspricht. Der gesamte "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 16,81 Prozent im letzten Jahr, wobei Strata Skin Sciences um 55,82 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich weist das Unternehmen eine Unterperformance auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Stimmung und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Strata Skin Sciences in den sozialen Medien festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Hingegen gab es eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Strata Skin Sciences in dieser Kategorie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Strata Skin Sciences beträgt aktuell 36, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 40,22 ebenfalls neutral. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating für Strata Skin Sciences.

In Bezug auf Dividenden weist Strata Skin Sciences derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,09 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.