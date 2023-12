Strata Skin Sciences Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Strata Skin Sciences beträgt 34,48, was ihn neutral bewertet. Der RSI25 liegt bei 40,43, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt dies ein Gesamtrating von "Neutral".

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ebenfalls ein Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um Strata Skin Sciences. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und neutralen Themen. Basierend darauf stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein.

Die Dividendenrendite von Strata Skin Sciences beträgt derzeit 0 %, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 88,68 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,79 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,58 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,5 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Strata Skin Sciences auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.