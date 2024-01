Strata Skin Sciences Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Dividendenrendite von Strata Skin Sciences liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Differenz von -89,56 Prozent im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete Strata Skin Sciences in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,01 Prozent, während ähnliche Aktien durchschnittlich um 35,87 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -74,88 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei 24,92 Prozent, wobei Strata Skin Sciences 63,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Strata Skin Sciences beträgt auf 7-Tage-Basis 45 Punkte, was eine neutrale Bewertung bedeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 45,65 im neutralen Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Das Stimmungsbild bei Strata Skin Sciences hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Strata Skin Sciences daher für diese Stufe ein "Gut".